‘Je moe ni lachen wi Cindy’. Communicatiebureau lanceert Pannemok na historische gemeenteraad met afgezette burgemeester

Frederic Devos was één van de aanwezigen op de gemeenteraad waarop de machtswissel met een nipte meerderheid werd goedgekeurd. “Bram Degrieck is een politieker die perfect de taal van het volk spreekt. Zijn toespraak op de raad was tot in de puntjes voorbereid. Eén ding stond niet in het scenario: het nu al legendarische zinnetje ‘je moe ni lachen wi Cindy’. En eigenlijk vat die quote het allemaal zo goed samen. Degrieck die zwaar ontgoocheld was in de zet van N-VA-schepen Cindy Verbrugge maar ook zijn strijdvaardigheid.”