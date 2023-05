Jaar cel voor malafide aannemer die vrouw oplicht wanneer hij bij haar intrekt

Trajectcon­tro­le in dorpsker­nen nog voor de zomer actief: “30 kilometer per uur is traag maar nodig”

Nog voor de zomer zal de trajectcontrole in Lo, Reninge en Noordschote operationeel zijn. Dat heeft burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) laten weten. In Lo en Reninge gaat het om een zone 30, in Noordschote om een zone 50.