“Ja, er zijn nog Jonagolds in Veurne”: Versmarkt Delva maakt ludiek filmpje

Regio Oversterf­te door corona en hittegolf hoogst in Koekelare, Koksijde en Middelker­ke

17 januari Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft een overzicht gepubliceerd van de oversterfte in 2020. Oversterfte betekent dat er meer overlijdens zijn dan verwacht op basis van observaties van de voorbije jaren. En die oversterfte is vorig jaar erg hoog, door de coronacrisis én de hittegolf. In 2020 werden voorlopig iets meer dan 127.000 overlijdens geregistreerd in ons land. Dat zijn zo'n 18.000 overlijdens of 17 procent meer dan in 2019.