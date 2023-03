“Is een nieuw zwembad in de Noordstraat haalbaar?”: stad Veurne laat het onderzoeken

Na zoveel jaren dienst zit er nog geen sleet op het aantal zwemmers want jaarlijks duiken 60.000 waterratten het bad in. Op het gebouw zit echter wel slijtage. Tijd voor een nieuw zwembad? “Toen we onze sporthal in de Noordstraat hebben gebouwd, hielden we al rekening met een nieuw zwembad daar”, antwoordt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “Dit jaar starten we een haalbaarheidsonderzoek over die mogelijke investering. Wat zijn de zwembehoeftes van onze inwoners? Hoeveel kost zo’n nieuw zwembad? Wie zal het uitbaten? Het zijn maar een paar vragen waarop we tijdens dat onderzoek een antwoord willen krijgen.”