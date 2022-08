INTERVIEW. Drie partijen laten licht schijnen op de droogte: “Situatie is ernstig maar nog niet rampzalig”

Ieper Moussa (24) kwam als vluchte­ling naar ons land, en maakt nu eerste sprong richting carrière als profvoet­bal­ler: “Voorbeel­den genoeg die het op mijn leeftijd nog gemaakt hebben”

Moussa Balla Camara (24) heeft een droom: profvoetballer worden. En met hem vele anderen, horen we u denken. Maar Moussa is wel op weg om die droom waar te maken, en dat via een pad dat vele anderen net niet met hem delen. Vier jaar geleden kwam hij als vluchteling terecht in het asielcentrum in Poelkapelle, vier jaar later heeft hij een transfer naar tweedeprovincialer Poperinge beet. “Alleen in de wintermaanden had ik het moeilijk. Die koude ben ik echt niet gewoon!”

25 juli