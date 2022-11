Ingepakte pui bij stadhuis moet weer blinken zoals weleer

De pui van het stadhuis werd in 1613 al gebouwd, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog uit voorzorg ontmanteld en leed tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstige schade. De versie zoals de Veurnaars die vandaag kennen dateert dus van na 1945. “De tand des tijds sloeg genadeloos toe”, schetst schepen Anne Dequidt (CD&V). “Er zitten barsten in de muren, het ijzerwerk lijdt onder erosie en de gouden kleur bladert af. Het unieke aan dit project is dat er verschillende restauratietechnieken aan te pas komen. We investeren er 75.000 euro in waarvan 40.000 euro gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed omdat het een beschermd monument is.” De pui van het stadhuis was vroeger een symbool om te tonen hoe rijk een gemeente of stad was. “Hoe dichter en zwaarder de balkjes aan het plafond, hoe rijker de stad en hier zijn ze toch wel dicht en zwaar”, knipoogt architect Ignace Deconinck. De restauratie zal om en bij de 40 werkdagen in beslag nemen.