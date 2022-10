IN BEELD. Zo beleefde het Bakkerijmuseum de laatste dag voor de deuren dichtgaan voor renovatie

Ieper Naast yoghurtijs kon je in deze winkel nog iets anders kopen: uitbater (40) en kompaan (32) in cel voor handel in verdovende middelen

Froyo Bear, de yoghurtijswinkel in de Boterstraat in Ieper, is gesloten nadat het parket een onderzoek opende naar handel in verdovende middelen. De uitbater en nog een andere man zitten in de cel.

30 september