IN BEELD. Veurne beleeft zijn jaarlijkse hoogdag dankzij Boetprocessie

Kustred­ders waarschu­wen nadat kind (8) nipt ontsnapt aan verstik­kings­dood: “Put graven is gevaarlijk­ste wat je kan doen op het strand”

Een kind van 8 jaar oud is dinsdagochtend aan de verstikkingsdood ontsnapt. Het jongetje was in het bijzijn van zijn familie een put aan het graven op het strand van Nieuwpoort, toen zijn tunnel instortte. Hij zat minstens twee minuten bedolven onder het zand. “Dit had niet veel langer mogen duren voor het fataal afliep. Élke keer als ik een kindje een put zie graven, spreek ik de ouders aan. Het is en blijft levensgevaarlijk", zegt hoofdredder Thomas Ver Eecke. De West-Vlaamse Kustreddingsdienst lanceerde jaren geleden al een campagne na een gelijkaardig incident, maar dan met dodelijke afloop.