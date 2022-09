IN BEELD. Personeel verrast werkgever met bijzonder kunstwerk: “Alles draait bij hem rond de medewerkers, niet rond de baas”

Lieven Decat is namelijk 20 jaar CEO van het bedrijf, dat 45 jaar bestaat. Dat was eigenlijk vorig jaar al, maar pas nu kan het zonder coronazorgen. Lieven was zichtbaar aangedaan door de geste van zijn team. “Dit is prachtig”, glimlachte hij. “Je kan alleen maar blij zijn met zo’n initiatief, dat uit de buik van het bedrijf komt. Mijn papa Edwig richtte Decat in 1976 op. Hij gaf me de waarden mee die vandaag nog steeds belangrijk zijn. Ik sta open voor al mijn medewerkers ongeacht hun niveau. Bij ons is niemand een nummer, maar wel een bouwsteen in het verhaal. Ik had helemaal niet meer stilgestaan bij het dubbele jubileum.”

Het bedrijf verhuisde eind vorig jaar van Pervijze naar Veurne. Er werken ruim 300 mensen in de onderneming die gespecialiseerd is in bouwtechnieken.

De twintig teams die er aan de slag zijn hadden elk een kubus gepersonaliseerd. Die werden samen gekleefd tot één kunstwerk. Het gebeurt niet vaak dat het personeel zijn baas in de bloemen zet. “Meer dan verdiend”, reageert Karim Sweertvaegher (36) uit Lo. “Je kan altijd bij Lieven terecht op alle vlak. Alles draait bij hem rond zijn team. Hij hoeft niet per se zelf op de voorgrond te staan, vandaar dat we dat vandaag wel eens hebben gedaan.”

Stephan Dejaegere (39) uit Kortrijk maakt deel uit van het directieteam. “Lieven is er steeds, staat klaar om te luisteren en blijft altijd rustig. Hij maakt echt tijd voor je en staat open voor ideeën.” Karim stipt ook nog aan dat er ook buiten het bedrijf contact met elkaar is tijdens de tweejaarlijkse familiedag, de wielerclub van Decat of tijdens het bezoek van de paashaas of sint.

