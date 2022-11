IN BEELD. Een duik in de computergeschiedenis van Vanmarcke: “De eerste gsm die we verkochten woog een kilo”

‘Computercenter’, zo doopten Johan Vanmarcke en zijn echtgenote Diane Clarebout 40 jaar terug hun zaak in het hartje van Veurne. “Voor de kenners, toen kwam de eerste IMB-pc met MS DOS op de markt en wij sprongen meteen mee op de kar. Wist je dat een gsm toen bijna 8500 dollar kostte en het toestel één kilo woog? Om maar te schetsen dat we een hele sprong voorwaarts hebben gezet de voorbije 40 jaar.”

Aanvankelijk splitste Vanmarcke zijn dienstverlening naar zakencliënteel en particulieren maar uiteindelijk werd alles gecentraliseerd op één site in de Sint-Idesbaldusstraat, vlakbij het station van Koksijde in Veurne. Er is ook een vestiging in de Torhoutsesteenweg 361 in Oostende. Zonen Peter en Bart zitten intussen ook mee in het bedrijf.