IN BEELD. Albert Heijn in Veurne is open: “Nu hoeven we niet langer naar Oostende”

VeurneGeen stormloop vanmorgen om 8 uur toen de deuren van supermarkt Albert Heijn in Veurne open gingen maar wel al een gezellige drukte. Het is een ruime en overzichtelijke winkel met een grote parking; daarover zijn de klanten het eens. Wij vatten post aan de ingang voor de eerste reacties.

Er is in Veurne lang naar uitgekeken maar vandaag woensdag opent de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn een vestiging in de Koksijdestraat 8. De ballonnen hangen buiten, er weerklinkt muziek en de extra animatie maakt het feestelijk. De Veurnse vestiging is 1.500 vierkante meter groot en biedt werk aan een veertigtal medewerkers. Naast de klassieke kassa’s met bediening is er een zelfscanplein met 10 scan- en betaalstations. Wil je nog sneller afrekenen, gebruik dan tijdens het shoppen de handscanner of de eigen smartphone en de app van Albert Heijn.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Klant Caro Vantroyen © Benny Proot

Een file wachtende klanten stond er om 8 uur niet. “Het is nog vroeg hé”, lacht Caro Vantroyen (25) uit Alveringem. “Ik ben speciaal nu gekomen omdat ik toch wel ‘mijn’ producten wilde. Er is bij Albert Heijn een rijk aanbod aan gezonde en proteïnerijke voeding. Ik denk maar aan crackers, gezonde repen en yoghurt. Verder vind ik zeker mijn gading in de groente- en fruitafdeling. Uiteraard mag er ook een iets ongezondere snack bij zoals chips (knipoogt).” Over de winkel zelf heeft Caro alleen maar lof. “Het is groot, overzichtelijk en de animatie tijdens de opening is een pluspunt. Albert Heijn heeft er een vaste klant bij.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Klant Sandra Van Hoye met dochter © Benny Proot

Even verderop zien we Sandra Van Hoye (50) uit Houtem. “Mijn man komt uit Nederland en nu kunnen we eindelijk in eigen stad die typische producten uit zijn thuisland kopen. Ik denk maar aan ontbijtkoeken, gevulde koeken of witte en bruine bolletjes (sandwiches red.). De drukte valt bijzonder goed mee. We stonden hier van 7.40 uur en waren bij de eerste klanten.”

De eerste keten in een reeks

Albert Heijn is niet de enige gekende winkelketen die de weg naar Veurne vindt. Binnenkort komen er daar een pak namen bij zoals die andere Nederlandse supermarktketen Jumbo, Delhaize, Lidl maar ook kledingwinkel Bel & Bo en speelgoedzaak Fun. Dat vindt Sandra alvast een pluspunt. “Binnenkort hoeven we niet meer naar Oostende om te shoppen maar kan het in eigen stad. Uiteraard juich ik al die nieuwe zaken toe. Het kan de prijs in de winkelkar alleen maar drukken. Wat ik nog mis? Misschien nog wat kledingketens zoals een Zara of H&M.”

Caro heeft een dubbel gevoel bij al die nieuwe ketens die zich in Veurne komen vestigen. “Het is meegenomen dat we daarvoor niet meer naar Oostende moeten rijden. Anderzijds zal het de kleine handelaar in het stadscentrum extra pijn doen want zij kunnen niet concurreren tegen die ketens. Ik kies alvast voor Veurne als mijn favoriete winkelstad.”

Albert Heijn is van dins- tot en met zaterdag open van 8 tot 20 uur, op maandag van 10 tot 20 uur en op zondag van 8 tot 13 uur.

Lees ook:

Nog enkele sfeerbeelden

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot

Volledig scherm Albert Heijn geopend te Veurne © Benny Proot