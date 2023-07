“Ik dacht dat ik een griepje had... Het bleek veel erger”: waarom Sophie en Frederik hun goed draaiend restaurant noodgedwongen overlaten

NET OPEN. Onderne­mers blazen Clapotis op Zeedijk nieuw leven in: “Hier schuilen zoveel jeugdherin­ne­rin­gen”

Clapotis is al decennialang een vaste waarde in het horecalandschap in De Panne. Toen de zaak op de Zeedijk in faling ging, begonnen ondernemers Klaas Van Laeren (41) en Filip Dequeecker (50) na te denken. “Dit stukje nostalgie mag niet verloren gaan”, klinken ze eensluidend. In Aaron Sirjacobs (27) uit Koksijde vonden ze een ideale partner.