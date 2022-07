Hoeve Duvekot uit 18de eeuw krijgt herbestemming: “Werken, feestje bouwen en logeren; dit domein biedt zoveel mogelijkheden”

VeurneMidden in de nieuwe industriezone Monnikenhoek langs de Brugse steenweg in Veurne ligt een groene long. Wanneer je de laan, met langs weerskanten eeuwenoude notelaars, oprijdt, stoot je op een hoeve die er al staat van in de 18de eeuw. De nieuwe eigenaar van die site is de Veurnse ondernemer Bernard Joye die er concrete plannen mee heeft.