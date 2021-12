“Het contract lag klaar... en toen mailden ze een foto van de trappen voor het kantoor”: Lieze (22) zit in een rolstoel en vindt maar geen stageplaats

Waregem / Ardooie / Izegem / Ingelmunster / Roeselare / Kortrijk / Wervik Van dino’s spotten tot een middeleeuw­se dj-ses­sie: tien tips voor een gezellige herfstva­kan­tie in het zuiden van West-Vlaanderen

De herfstvakantie staat voor de deur en hoewel een wandeling in het bos of genieten van een pannenkoek met warme chocomelk zeker op het to do-lijstje staan, serveren we je tien tips voor wat je in die week nog allemaal kunt doen. Van levensgrote dino's spotten in Ieper en snuisteren tussen de boeken in Kortrijk tot een lichtspektakel in Wervik en kunstzinnige borstelpret in Izegem.

28 oktober