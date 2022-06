Handelsvereniging Veurne Toe Koer maakt positieve balans op: “Ruim half miljoen euro naar handelaars via kadobon”

Ieper Vrees voor 50ste ‘100 km van Ieper’ in mineur blijkt ongegrond: “De meeste wandelaars zijn terug... Nu de Britten nog”

Is er nog een toekomst voor de 100 km van Ieper? Dat was de hamvraag die de organisatoren zich stelden tijdens de 50ste editie van de driedaagse wandeltocht in het hemelvaartweekend. Het was bang afwachten of zowel wandelaars als medewerkers na een coronastop van de partij zouden zijn. “We kunnen met een gerust hart al aan de volgende editie denken.” Al blijven de meeste Britten voorlopig wel weg.

29 mei