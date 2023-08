“Stap in de teletijdma­chi­ne naar de Middeleeu­wen”: zaterdag feest in de abdij Ten Duinen

Is ridder of jonkvrouw worden ook jouw kinderdroom? Dan moet je zaterdag naar ‘Feest in de Abdij’ in het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde. Verwacht je aan een wervelende familiedag vol animatie en verwondering.