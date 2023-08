Teller Vierdaagse staat al op 10.125 deelnemers: “Nog een duwtje en we hebben een nieuw record”

Ook de tweede dag van het wandelevenement Vierdaagse van de IJzer in Diksmuide is een topper. Langs het parcours spotten we onder meer de zestienjarige Michiel uit Poperinge die voor het eerst de vier dagen stapt. “We genieten van de unieke sfeer.”