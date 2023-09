Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Veurne vandaag

“Moet je in mijn achterste zitten misschien”: twintiger laat broek zaken bij politiecon­tro­le en riskeert celstraf

Een 23-jarige man uit Veurne moet zich in de rechtbank verantwoorden voor weerspannigheid tegenover de politie. Na een alcoholcontrole gedroeg B.P. zich bijzonder arrogant. En dat was niet alles, want plots liet hij zijn broek zakken. “Moet je in mijn achterste zitten misschien,” riep hij de agenten vervolgens toe.