Furnevent opnieuw geopend als vaccinatiecentrum: “We prikken elke dag ruim 1000 mensen”

“Iedereen die zich had ingeschreven voor de eerste prikdag vandaag is ook gekomen. We rekenen op een gemiddelde van 1.200 mensen per dag”, laat Veurns communicatieverantwoordelijke Tom Van Rompaey weten. “Tot de derde week van oktober blijft Furnevent elke werkdag open. Ook op zaterdag 8 oktober zijn we in de voormiddag open. Daarna evalueren we. Gelukkig kunnen we opnieuw rekenen op voldoende medewerkers om alles goed te laten verlopen. Ook wie zich niet laat vaccineren, vragen we om dat te laten weten. Zo kunnen we efficiënt werken.” Het stadsbestuur van Veurne heeft geen evenementen moeten verplaatsen in Furnevent omdat het vooraf al rekening had gehouden met een najaarsboostercampagne.