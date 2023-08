Frituur Passe Vite pikt in op Barbie-hype: “Dit is onze ‘pinky burger’ met een vleugje roze”

NET OPEN. Brasserie Duinenzee in De Panne, met Bruggeling Dario (23) aan het fornuis: “Culinair genieten met zicht op de duinen”

Op het gelijkvloers van assistentiewoningen Duinenzee in De Panne is een gelijknamige brasserie geopend, met Dario De Wulf (23) aan het fornuis. “De artisanale garnaal- en kaaskroketten zijn onze specialiteit”, doet de Bruggeling je watertanden. Want iedereen – dus niet alleen de bewoners van Duinenzee – kan er genieten.