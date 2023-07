Figuranten en boetelingen trotseerden regen tijdens Boetprocessie in Veurne

Fietsster (21) in kritieke toestand nadat bestuurder geen voorrang verleent

Een 21-jarig meisje uit Veurne is dinsdagavond in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een ongeval met haar fiets in Wulpen bij Koksijde. De twintiger werd ter hoogte van de Langeleedstraat aangereden door een wagen die geen voorrang verleende.