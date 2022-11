Ferm opent troostplek in het Vaubanpark: “150 bloembollen zullen straks hun kopje oprichten”

“Samen meerwaarde creëren in het leven is onze missie. Het project PlantTroost van Ferm past daarin. We zijn opgetogen dat we dat ook in Veurne kunnen uitrollen”, reageert lokaal voorzitster Lut Geerardyn. “Op dit bijzondere plekje hopen we dat mensen troost krijgen of bieden. Zo dragen we ons steentje bij om te komen tot een beter mentaal welzijn. We stopten 150 bloembollen in de grond die volgend voorjaar hun kopje zullen boven steken. Dan wordt het hier nog mooier. We koppelden er ook een troostwandeling aan vast.” Het troostplekje is via de Daniël Dehaenelaan bereikbaar.