Favoriet steakrestaurant van Gert Verhulst viert 40ste verjaardag met straatfeest: “Ja, zelfs de vegetariër kan hier smullen”

VeurneDe lijst met bekende klanten is lang in grill ‘De Vette Os' in Deurne. Gert Verhulst en James Cooke komen er bijvoorbeeld al eens een steak eten in het restaurant dat dit jaar 40 jaar bestaat. Dinsdagavond is het daarom feest in de Zuidstraat met een barbecue en danspartij. Met uitbaters Nathalie Pype (52) en Krist Sinnaeve (54) bladeren we door het fotoalbum. “Waar is de tijd dat Steffe op een oude jachthoorn zijn kelners op het appel blies”, lachen de twee.