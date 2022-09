Familiehulp opent nieuw opleidingscentrum in Bulskamp: “We scholen werklozen om tot zorgkundigen”

“We zijn fier dat we na Roeselare in Bulskamp bij Veurne een tweede opleidingscentrum kunnen openen in onze provincie”, zegt coördinator Lieve Camelbeke. “We richten ons uitsluitend naar werklozen die na een procedure bij de VDAB bij ons terecht kunnen. In het oud klooster dat we huren hebben we drie leslokalen ingericht. Het accent ligt vooral op de praktijk. Het is dan ook fantastisch dat onze buur het woonzorgcentrum Sint-Anna is. Daar zullen de cursisten meteen de theorie in de praktijk kunnen omzetten. Dit traject is gratis voor wie minimum achttien jaar is en ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB. Er staan om en bij de 7 lesgevers klaar die vakken geven zoals lichaamszorg, koken, onderhoud, was, dieetleer en omgangskunde. We geven vier dagen per week les gedurende 13 maanden. Tijdens die periode behouden de cursisten hun stempelgeld. Het vervoer van en naar het opleidingscentrum en de stageplaatsen wordt terugbetaald. Wie de opleiding met succes afrondt, krijgt een attest van verzorgende/zorgkundige.”