Familie Vansteenland opent gigantische carwash: “Onze wasstraat van 50 meter is een beleving”

Ieper Gault & Millau geeft 13 op 20 aan nieuwkomer Klei: “Blij dat ons harde werk loont”

Pas 9 maanden open en al meteen een mooie score in de nieuwe Gault & Millau. Het restaurant Klei in Ieper wordt meteen de 4de horecazaak in de Vredesstad dat 13 of meer punten haalt in de gids. “Een opsteker voor onze zaak, maar ook voor heel Ieper.”

7 november