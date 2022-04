Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

De Panne Dunkin’ Donuts strijkt neer in Plopsaland

Een nieuw horecapunt om duimen en vingers van af te likken in Plopsaland De Panne. De donutketen Dunkin’ heeft besloten om zich voor het eerst te vestigen in een Belgisch pretpark. Het is de 23ste vestiging in ons land en dat in twee jaar tijd.

8 april