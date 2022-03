‘Eerste’ paal van nieuw winkelpark is gezet: “Veurne wordt ‘the place to be’ voor een dagje shoppen”

In het retailpark Westpark in de Monnikenhoek staan negen handelszaken te huur en zeven hebben al een bestemming. Dat zijn Eggo keuken, speelgoedzaak Fun, warenhuizen Jumbo en Lidl, voedingszaak Bon’Ap, kledingwinkel Bel&Bo en woontrends Jysk. “Dit wordt één van de eerste winkelparken in Europa die streeft naar een CO²-neutrale aanpak”, zegt Piet Panckoucke van Pano Real Estate die het project samen met Pattim realiseert. Beide bedrijven zijn in handen van dezelfde familie. “We plaatsen 3.000 zonnepanelen, dat komt overeen met het verbruik van 250 gezinnen. Daarmee besparen we jaarlijks 350 ton CO². We vangen uiteraard ook het regenwater op voor hergebruik als spoelwater.”

Veurns burgemeester Peter Roose is tevreden. “Er komt geen horeca in het winkelpark. Daarvoor moeten de klanten dus naar het centrum. Ik ben ervan overtuigd dat er meer volk zal komen naar onze winkels in de buurt van de Grote Markt. Daar zijn geen zo’n grote winkelpanden waar ketens zich kunnen vestigen. Die horen dus thuis in de rand zoals dit project. Er is inderdaad een ‘boom’ van warenhuizen in onze stad, maar we hadden er dan ook maar twee. Veurne wordt ‘the place to be’ voor een dagje shoppen.”