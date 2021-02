Eerste 200 zorgverstrekkers in de Westkust krijgen coronaprik met AstraZeneca... Al stuurden tientallen mensen hun kat

de panne Zeg niet langer ‘Driedaagse’ tegen de Oxyclean Classic Brugge-De Panne: “We raden nu al aan om thuis te supporte­ren”

16 februari De Driedaagse Brugge-De Panne switcht van naam. Op 24 en 25 maart wordt de Oxyclean Classic Brugge-De Panne gereden, mét waaierspektakel in De Moeren. De start blijft in de historische Brugse binnenstad en de koers eindigt in De Panne. Opvallend in coronatijden: naamsponsor Oxyclean verkoopt ontsmettingsmiddelen. “Hoe jammer het ook is: een echt volksfeest wordt het niet.”