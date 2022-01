Een vuistslag van 33.000 euro: banale caféruzie zadelt vechtersbaas op met zware financiële kater

Veurne/Beringen/Westende Rouwhoekje voor werknemer Yoeri (41) na arbeidson­ge­val: “Zowat alle collega’s zijn vandaag op het werk komen praten”

De werknemer die maandagnamiddag door een arbeidsongeval om het leven kwam bij de firma Dezeure in Beauvoorde (Veurne), is de 41-jarige Yoeri Tessens. Hij is afkomstig uit het Limburgse Beringen, maar woont sinds een tweetal jaar in Westende (Middelkerke). Bij de constructeur van aanhangwagens voor tractoren is een rouwhoekje ingericht. Over de omstandigheden van het ongeval is intussen al het één en ander duidelijk.

