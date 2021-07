E40 in beide richtingen afgesloten na zware botsing tussen truck en auto

Nieuwpoort Nieuwpoort viert de wederop­bouw van haar stad met een spektakel en kortfilm­wan­de­ling

30 juni Vanaf morgen 1 juli kan je in Nieuwpoort op wandel in het spoor van Feniks. De digitale theaterwandeling bestaat uit kortfilmpjes met bekende inwoners in de hoofdrol. Het is een voorsmaakje voor het grote spektakel ‘Follow the Feniks’ eind juli. Dan belooft regisseur Mieke Dobbels uit Nieuwpoort een projectie die nog lang zal blijven hangen.