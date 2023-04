Dolleman (36) die ex bijna wurgde, moet verplicht bij ouders gaan wonen van rechter

IN BEELD. Strandcabi­nes staan voor het eerst al op het Koksijdse strand maar het weer wil voorlopig niet mee

De kust beleefde een kalme start van de paasvakantie door het mindere weer. Dat was ook zo in Koksijde waar de strandcabines voor het eerst zo vroeg van stal gehaald mochten worden. Zondagnamiddag troffen we alvast niemand bij zijn cabine in Oostduinkerke.