“Die joints zijn zoals een chocoladeverslaving”: vrouw (33) maakt opmerkelijke beurt in rechtbank

Vader en nieuwe vriend van mama raken slaags aan school­poort voor ogen van kinderen, ook juf krijgt duw

De politie Polder is dinsdag in de late namiddag tussenbeide gekomen voor een zware vechtpartij aan een schoolpoort in Diksmuide. Twee mannen waren daar slaags geraakt na een discussie over de opvang van een jongetje. “Alles gebeurde voor de ogen van de kinderen, leerkrachten en ouders”, zegt commissaris Kris Huysentruyt.