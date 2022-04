Deze leerlingen krijgen deze week les in het Bakkerijmuseum: “We steken veel van elkaar op”

Veurne Verhoogde PFAS-waar­de op site oude brandweer: “Agentschap Gezondheid legt maatrege­len op”

Op de site van de oude brandweerkazerne in de Oude Vestingstraat in Veurne, waar nu een randparking is, zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Zolang de resultaten van bijkomend onderzoek niet bekend zijn, gelden daarom in die buurt een aantal maatregelen.

19 april