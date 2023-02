Deze bermmeesters krijgen een groene jas cadeau voor hun vrijwillige strijd tegen zwerfvuil

Lo-Reninge Man (28) drie weken na ongeval in Lo-Reninge overleden aan verwondin­gen: “Dankbaar voor al het plezier dat we samen hebben gehad”

De 28-jarige man die drie weken geleden levensgevaarlijk gewond raakte bij een verkeersongeval in Lo-Reninge, is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. De verslagenheid bij familie en vrienden is groot. “Hartverscheurend dat we dat voortaan zonder jou verder moeten”, klinkt het bij zijn voetbalclub.

1 februari