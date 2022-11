De Vette Os is nieuwkomer in Gault&Millau: “Onze prijzen en filosofie blijven ongewijzigd”

Het gaat om De Vette Os. Precies 40 jaar geleden werd grill De Vette Os in de Zuidstraat 1 in Veurne opgericht door Sonja Vandenbosch en Stefaan Devriendt. Intussen staan dochter Nathalie Pype en Krist Sinnaeve aan het roer van het florerende restaurant. Voor het eerst staat de zaak in de restaurantgids Gault&Millau met een score van 13 op 20. ‘Omwille van de kwaliteit van traditionele vleesbereidingen en voor onze contreien minder bekende specialiteiten die een technische goede uitvoering vergen… De bearnaisesaus pleziert door zijn juiste dikte, frisse zurigheid en ingetogen hints van verse dragon’, zo staat het in de gids en klinkt Nathalie en Krist als muziek in de oren.

“Het was een verrassing van formaat en het resultaat van twee generaties die vol passie deze zaak hebben gemaakt tot wat ze vandaag is”, reageert Krist. “Ik ben Gault&Millau dankbaar dat ze ook een volksere zaak zoals de onze in de kijker zetten. Ik weet niet welke gevolgen onze quotering in die gids zal hebben. Misschien trekken we extra volk op weekdagen, in de weekends zitten we sowieso al vol. Bestaande klanten hoeven geen schrik te hebben. We zullen onze prijzen niet wijzigen. Onze filosofie blijft ongewijzigd. Iedereen met de glimlach kwaliteitsvolle gerechten serveren; daar gaan we elke dag voor. De euforie zal snel plaats maken voor nuchterheid. Straks doen we gewoon weer onze koksvest aan om vervolgens met fierheid voor het vak verder te werken op de ingeslagen weg.”