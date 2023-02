De grootste webshop in antiek en curiosa van België hebben ze al, en nu is er ook de winkel: “Deze elektrotherapiekoffer uit de jaren 30 of 40 is een wondermiddel”

VeurneAltijd al gedroomd van een operatielamp in de slaapkamer, of een bakelieten veldtelefoon uit 1964 in de woonkamer? Je vindt het tussen de 1.800 objecten in de webshop Up!Retro van Kjell Buysschaert (28) en Sylvie Coutereel (35) uit Oostduinkerke, maar vanaf zaterdag biedt het koppel ook in een winkel in Veurne een voorsmaakje van het ruime aanbod.