Daar is de eerste nummerplaat die begint met een 2: primeur is voor bouwbedrijf uit Veurne

De Panne Grenscon­tro­les gestart: “Toeristen krijgen meteen een boete, voor grensarbei­ders zonder formulier zijn we voorlopig milder”

27 januari Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn sinds vandaag (woensdag) verboden en dus zijn de politiezones aan de landsgrenzen opnieuw gestart met controles. Ook in De Panne is dat het geval. “We gaan vooral op de essentie gaan handhaven, namelijk toeristen die vertrekken of toeristen die terugkeren zonder het Passenger Locator Form in te vullen”, zegt korpschef Nicholas Paelinck van PZ Westkust. “Voor grensbewoners die over de grens gaan werken, maar nog geen verklaring op eer bij zich hebben, zijn we vandaag nog iets milder.”