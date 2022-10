Christophe en Fabienne al 25 jaar de gezichten van brasserie Christophe: “Santé, met een Boeteling voor alle klanten dit weekend”

Christophe groeide op in een horecagezin met papa Antoon en mama Jeanine die restaurant De Dreve runden. “Als je graag eet en drinkt en het liefst in de ambiance zit; dan moest ik wel voor dit vak kiezen”, lacht Christophe. Hij is de chef-kok die voluit gaat voor de Franse keuken met stoofpotjes, wild, kraaibiefstuk en paling op de menukaart. Fabienne is de gastvrouw. In 1992 begonnen ze hun eerste zaak, restaurant De Muizenval in Adinkerke. Dat werd al snel te klein en dus week het koppel uit naar de Grote Markt waar ze al 25 jaar een vaste waarde zijn. In 2006 lanceerden ze hun eigen bier De Boeteling. Daarnaast pakken ze elk jaar uit met een eigen champagnecapsule. “We zijn onze vele trouwe klanten ontzettend dankbaar en hopen hen nog een tijd culinair in de watten te kunnen leggen. Dit weekend trakteren we hen graag op een Boeteling op vertoon van dit artikel”, knipoogt Fabienne. Voor het eerst mag de horeca op de Grote Markt trouwens zijn terras laten staan. Voor de coronalockdown moest die van Onroerend Erfgoed telkens afgebroken worden. “Op warme najaarsdagen is dit zeker een opsteker. We hebben ook een gezellige binnentuin. Mooie plekjes genoeg dus om te toosten op ons zilveren jubileum.”