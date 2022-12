Chocoladebedrijf eerste keer voor rechter na tragische dood van jobstudent Robbe (18)

Robbe liep op 10 mei vorig jaar stage bij Baronie in Veurne. Hij was aan het werk in een cabine met elektrische installaties toen hij geëlektrocuteerd werd. De jonge jobstudent was alleen aan de slag en werd gevonden door twee collega’s. Alle hulp kwam te laat. Na anderhalf jaar onderzoek besliste het arbeidsauditoraat om het chocoladebedrijf voor de rechtbank te brengen. Er wordt hen vooral verweten dat Robbe alleen aan de slag was in de cabine en dat zonder enige opleiding. “Onopzettelijke doding”, is één van de kwalificaties.