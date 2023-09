Caravan belandt in gracht langs E40 na aanrijding: Brits gezin ontsnapt aan ergste

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur. Het Brits gezin was met hun minibus met caravan op doortocht in ons land. Op de E40 richting binnenland ter hoogte van Veurne werd hun caravan achteraan aangereden. De caravan werd door de klap losgeslagen en belandde naast de snelweg in de gracht. De bestuurder kon de minibus zelf wel nog veilig op de pechstrook parkeren. Omdat er op het moment van de aanrijding niemand in de caravan zat, is het gezin aan veel erger ontsnapt. Takeldienst Vansteenland kwam de caravan uit de gracht takelen.