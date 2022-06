Breuk tussen AZ West en Brandweer Westhoek: “Samen in één ambulance uitrukken is niet rendabel”

Al ruim vijf jaar werken AZ West en Brandweer Westhoek samen voor de organisatie van een zogenaamde PIT ambulance. PIT staat voor paramedisch, interventieteam en telt een ambulancier en een gespecialiseerde spoedverpleegkundige. “Die samenwerking zorgt voor een complementaire, snelle en kwalitatieve eerste hulp bij noodinterventies”, laat AZ West in een persbericht weten. “Nu stopt Brandweer Westhoek die samenwerking na een beperkte financiële analyse en zonder overleg. Dat betreuren we. We vragen de Brandweer Westhoek om daarop terug te komen gezien de grote meerwaarde.”

Financieel onevenwicht

Dat lijkt niet te gebeuren vernemen we van Kristof Louagie. “Het economisch voordeel voor Brandweer Westhoek dat moest volgen uit de samenwerking met AZ West is niet gerealiseerd. We gingen in overleg met het ziekenhuis om na te gaan hoe we dat financiële onevenwicht konden rechttrekken maar we kwamen niet tot een consensus. Daarom zetten we de samenwerking voor de uitbating van de ambulance stop.”