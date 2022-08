Boetprocessie trekt opnieuw door centrum van Veurne: “Ik ben gelukkig dat de toekomst verzekerd is dankzij de vele nieuwe jonge figuranten”

Even zag het er naar uit dat de processie niet aan zijn 600 figuranten zou geraken want de werving verliep eerder stroef doordat de voorbije 2 uitgaves niet doorgingen. Maar de laatste weken meldden zich spontaan meerdere jonge gezinnen met kinderen aan waardoor alle groepen in volle bezetting konden meestappen. Prefect Gilbert Vanlerberghe is een gelukkig man: “De opvolging is verzekerd voor onze processie met deze nieuwe instroom. Het vergde enorme inspanningen om na de onderbreking opnieuw alle plaatsen in te vullen. Het stemt me hoopvol dat ook de jonge generatie van mening is dat onze Boetprocessie een jaarlijks ritueel moet blijven”, besluit hij.