BK wielrennen passeert in Veurne: “De koers is hier geboren”

De verkeershinder in en rond Veurne zal het grootste zijn tussen 13.20 en 14.50 uur. Van de start in Middelkerke rijdt het sportieve gezelschap Veurne binnen via de Izenbergestraat in Wulveringem rond 13.20 uur. Daarna gaat het naar de Gouden-Hoofdstraat, Kwadestraat en Sikkelstraat richting De Moeren en de Cobergherstraat. Via Adinkerke en de Duinkerkestraat komen de renners naar het stadscentrum en trekken ze door de Peter Benoitlaan, Zuidstraat, Zuidburgweg en Vaartstraat naar Alveringem. Ze leggen dezelfde lus daarna nog één keer af. Na die tweede ronde vervolgt het peloton zijn weg door de Albert I-laan, Brugse Steenweg en Toekomstlaan om rond 14.50 uur Veurne te verlaten via Booitshoeke. Tijdens de passages zal er geen verkeer toegelaten worden op het parcours. Zo’n tien minuten voor elke doortocht zullen de straten verkeersvrij zijn. Er geldt een parkeerverbod van 12 tot 15 uur in de straten waar de wedstrijd passeert. “Uiteraard vinden we het fantastisch dat onze stad opnieuw het decor is voor zo’n belangrijke passage”, reageert sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “Wist je dat de koers in onze stad is geboren? De allereerste interstedelijke wielerwedstrijd ter wereld vond in 1869 plaats tussen Veurne en Adinkerke. Daarvoor waren het uitsluitend stadscriteria. Justin Vandermeere uit Alveringem won die koers trouwens.”