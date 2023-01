“Binnenkort bakt Roger van Damme hier wafels”: met Eggo Keukens en Interieur is laatste winkel in Westpark geopend

VeurneIn winkelcomplex Westpark in Veurne is er nu ook een vestiging van Eggo Keukens en Interieur. In de showroom van 650 vierkante meter vind je niet enkel keukens, maar ook badkamers, dressings en opbergoplossingen.

Westpark opende op 9 november met negen winkels op één terrein. Eggo Keukens en Interieur is de laatste in het rijtje die geopend is. Er zijn nu twee vaste medewerkers aan de slag, maar het bedrijf zoekt nog twee verkopers en een winkelverantwoordelijke.

“Voor ons bedrijf was de Westhoek nog een blinde vlek. Veurne vult die perfect in. De stad is gelegen bij de Westkust en Frankrijk.” Op de officiële opening was sterrenchef en toppatissier Roger van Damme aanwezig. Hij zal er ook op 28 januari zijn. Dan bakt hij tussen 14 en 16 uur wafels en iedereen mag ervan proeven.

Eggo heeft in totaal 650 werknemers in dienst, realiseert een jaaromzet van 170 miljoen euro en produceert jaarlijks meer dan 20.000 keukens. In Veurne is het de zesde winkel in West-Vlaanderen, de 23ste in Vlaanderen en de 55ste in België.

De zaak in Veurne is dagelijks open van 10 tot 18.30 uur, op zaterdag is dat tot 18 uur en op zondag blijven de deuren dicht.

Enkele sfeerbeelden

