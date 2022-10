BINNENKIJKER. Huize Rutsaert staat te koop: “Achter deze impressionante witte gevel schuilt een uniek historisch stadspaleis”

VeurneDe witte gevel van Huize Rutsaert in de Vleeshouwersstraat in Veurne is bij veel inwoners gekend. Het pand heeft jarenlang gediend als woonst van notabelen, maar de laatste gebruiker was het Annuntiata-instituut. Op dit moment zit het beschermde monument in de portefeuille van Dewaele Vastgoedgroep. De indeling en bijzondere elementen geven het pand cachet én potentieel. Goedkoop is het uniek stukje vastgoed evenwel niet.