Bakkerijmuseum plant eerste boom van vernieuwde tuin: “Het geplukt fruit verwerken we tijdens workshops”

De eerste boom van de vernieuwde museumtuin van het Bakkerijmuseum zit in de grond. Er is nog werk aan de winkel want de kale grasvlakte van 1,8 hectare moet omgevormd worden tot een groene ontmoetingsplek met aandacht voor natuurbeleving, korte keten en inclusie. Er ligt een investeringsbedrag van 178.500 euro op tafel bekomen via Leader Westhoek, het Regionaal Landschap Westhoek en het Veurnse stadsbestuur.

“Er komt een ecologische belevingszone met fruitboomgaarden, speelnatuur voor kinderen, een poel, buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een samentuin, educatieve graanveldjes en een graanakker”, overloopt directeur Liesbeth Inghelram. “De oogst van de hoogstamfruitbomen en het kleinfruit zullen we in het museumcafé of tijdens de workshops verwerken. Voor het onderhoud werken we samen met acht sociale welzijnsorganisaties uit de buurt. Dat zijn Inspirant, Havenzate, De Lovie, Vondels, Golfbreker, Walhoeve, OnA West en Covias. Die zetten zich in voor mensen met een beperking, de bijzondere jeugdzorg of volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.