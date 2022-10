AZ West trekt ambulancewerking volledig naar zich toe: “Voor patiënt verandert er niets”

Tot nu verzorgen Brandweer Westhoek en AZ West samen de PIT-ambulance maar vanaf volgend jaar doet het ziekenhuis dat zelf. Het was de brandweer die besloot de samenwerking stop te zetten. “De kosten en baten waren niet in evenwicht”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “De PIT is evenwel belangrijk omdat de MUG zo optimaler ingezet kan worden. Dat team kan iets meer handelingen uitvoeren dan een gewone ambulance. We geven onze vergunning en de daarbij horende federale dotatie aan het ziekenhuis zodat ze die dienstverlening autonoom kunnen organiseren. Wij kunnen ons personeel op andere diensten inzetten en ook de administratieve druk zal iets verlichten.” Voor de patiënt verandert er niets. “We zijn tevreden dat de PIT-werking alsnog kan blijven bestaan”, zegt ziekenhuisdirecteur Bert Cleuren. “Het is een snelle, kwaliteitsvolle, eerste hulp naar de bevolking toe. De meerkost voor ons ziekenhuis is er zeker maar we vinden die dienst te belangrijk om op te doeken.”