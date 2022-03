AZ West schaft haar vaste corona-afdeling af: “Maandag openen we ook onze cafetaria”

Patiënten en bezoekers zijn vanaf maandag opnieuw welkom in de cafetaria om te genieten van een verse maaltijd of een drankje. Dat kan elke dag van 9 tot 17 uur. En er is nog meer goed nieuws. “We hebben geen vaste covid-afdeling meer. Wie besmet is met het coronavirus nemen we voortaan op in de klassieke verpleegafdeling”, laat woordvoerster Delphine Deneir van AZ West weten. “Die mensen liggen natuurlijk wel in isolatie en er gelden strikte maatregelen om de kamer binnen te gaan. Ik denk maar aan het dragen van beschermingsmateriaal. Momenteel hebben we negen patiënten met Covid en niemand van hen ligt op Intensieve Zorgen. Wie in het ziekenhuis wordt opgenomen testen we nog altijd. Maar wie niet hoeft te overnachten, hoeft ook geen coronatest meer te doen. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, ook bij bezoek van de patiënt.”