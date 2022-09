AZ West is binnenkort even niet bereikbaar via Albert I-laan

Ieper Argos, centrum dat mensen vormt en activeert, verhuist naar nieuwe site: “De kern van ons werk is informeren en coachen”

Het Centrum voor Vormings- en Activeringsprojecten Argos verhuisde van Het Perron naar de Dikkebusseweg 15 A in Ieper. Argos begeleidt, vormt en activeert jongeren en volwassenen op vlak van werken en andere levensdomeinen. De vzw doet dat via een 20-tal verschillende projecten. “Als je laagdrempelig wil werken is het goed om niet enkel in bureaus of vergaderzalen te zitten, maar ook via activiteiten en atelierwerking een aanbod te kunnen doen.”

7 september