Atheneum Veurne bindt strijd tegen menstruatie-armoede aan: “We zetten gratis maandverbanden en tampons in alle damestoiletten”

VeurneDrie leerkrachten van het Atheneum van Veurne hebben dit schooljaar een duidelijk doel: ze willen dat er in alle Vlaamse scholen gratis maandverbanden en tampons verdeeld worden. Maandag beginnen ze in hun eigen school, maar er is ook al een brief onderweg naar de lokale en Vlaamse politici.

“In een nascholing kregen we te horen dat één op de acht dames niet het geld heeft om maandverbanden of tampons te kopen. Dat is schrijnend. Er zijn er die dan thuisblijven of zich beredderen met toiletpapier. Die cijfers deden ons schrikken, en dus bedachten we een plan dat we de naam ‘Goed geregeld’ gaven”, schetst leerkracht Frauke Rossel. Ze werkt daarvoor samen met haar collega’s Eline Mahieu en Jana Reniers.

Voorbeeld voor Vlaanderen

Vanaf maandag staan er in alle damestoiletten van de school, zowel die van de leerlingen als het personeel, een mandje met daarin een aantal maandverbanden en tampons die gratis beschikbaar zijn. “We vertrouwen erop dat daarvan geen misbruik gemaakt zal worden”, klinkt Frauke enthousiast. “Naast een naam hebben we ook flyers om uit te delen. Alle leerlingen zijn intussen op de hoogte en reageerden positief. Na de herfstvakantie mogen we ons project uitbreiden naar een zestal andere scholen binnen onze scholengroep. Na de kerstvakantie nemen we dan contact op met scholen van andere netten en groepen. Het zou fantastisch zijn mochten heel wat Vlaamse scholen ons voorbeeld volgen.”

Volledig scherm Leerkrachten Eline Mahieu, Jana Reniers en Frauke Rossel van Atheneum Veurne stellen goed geregeld voor. In de vrouwentoiletten zetten ze mandjes met gratis maandverbanden en tampons. © GUS

Intussen klopte het trio aan bij het stadsbestuur van Veurne. “We willen graag dat ook in openbare gebouwen zo’n mandjes komen en dat er her en der inzamelpunten komen waar mensen maandverbanden en tampons kunnen doneren. Bij het onthaal van onze school staat alvast zo’n inzamelpunt. Verder blijven we zoeken naar sponsoring zodat we het op lange termijn kunnen behouden.” Er is ook een brief verstuurd naar de bevoegde Vlaamse ministers.

Directeur Eddy Caluwaerts juicht het project toe: “We richten ons hier specifiek op meisjes of dames die het ofwel niet zo breed hebben ofwel toevallig maandverband zijn vergeten. Maandverband was altijd al beschikbaar op het secretariaat, maar voor velen is die drempel te hoog. Ik juich het initiatief van onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken dus zeker toe. In onze school volgen bijna 400 leerlingen les van wie 185 meisjes. Er zijn ook 43 vrouwelijke personeelsleden in dienst.”

